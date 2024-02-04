İslami Değerler Külliyesi'ni 4 ayda kaç kişi ziyaret etti?

İçinde Kur'an-ı Kerim Müzesi bulunan ve Kültür Bakanlığınca 273 adet kutsal emanetlerin envantere kayıtlı olduğu müzede yine resmi rakamlara göre açılışından bugüne yaklaşık 4 aylık süre içerisinde 48 bin kişi ziyarette bulundu.