İslami Değerler Külliyesi'ni 4 ayda kaç kişi ziyaret etti?
Kırıkkale'de en çok ziyaret edilen yerler arasında İslami Değerler Külliyesi ilk sırada yer alıyor. İslami Değerler Külliyesi ziyaretçi akınına uğramaya devam ediyor.
İslami Değerler Külliyesi ziyaretçi akınına uğramaya devam ediyor.
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Kırıkkale'nin Karacalı köyünde bulunan Külliyeye günlük ortalama 400 -500 ziyaretçi uğrayarak kutsal emanetleri, Mukaddes yerleri anlatan maketler eşliğinde bizzat yerinde inceliyor.
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İçinde Kur'an-ı Kerim Müzesi bulunan ve Kültür Bakanlığınca 273 adet kutsal emanetlerin envantere kayıtlı olduğu müzede yine resmi rakamlara göre açılışından bugüne yaklaşık 4 aylık süre içerisinde 48 bin kişi ziyarette bulundu.
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Bu ziyaretçilerin yaklaşık %20'lik kısmı şehir dışından gelen vatandaşlardan oluşuyor.
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