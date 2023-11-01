İslami Değerler Külliyesi görenleri büyülüyor!

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Emniyet Genel Müdürü Vali Erol Ayyıldız, Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Çorum Valisi Dr. Zülkif Dağlı, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, AK Parti Grup Müdürü Halil Ergen, MHP Grup Müdürü Fikret Hayali, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ve çok sayıda protokolün katılımı ile geçtiğimiz günlerde açılan İslami Değerler Külliyesi ziyaretçi akınına uğruyor.

Ailelerin çoçukları ile beraber geldiği Peygamber Efendimizin hayatının yer aldığı Siyeri Nebi Müzesi en çok ziyaret edilen müzeler arasında yer alıyor.

Müzede Kabe tarihi, Mekke tarihi ve 256 yıllık Kuranı Kerimin yanı sıra İslam ülkelerin bastığı Kuranı Kerim’ler yer alıyor.

Müzenin kalbi denilen en büyük oda da Ravzayı Şerif kokuları içinde Kutsal emanetler bölümü yer alıyor. Mini Topkapı olarak ziyaretçi ile buluşan bölümde Peygamber Efendimizin mübarek saçı ve sakalı şerifinin yanında, kademi şerif ile çok sayıda özel eşyaları bulunuyor. Toplam 233 eserin sergilendiği yer açıldığı günden itibaren ziyaretçilerin akınına uğruyor.

Bambaşka bir müze

İslami Değerler Külliyesi Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Akyön “Ülkemizin her yerinden herkesi Kırıkkale’ye İslami Değerler Külliyesini ziyaret etmeye davet ediyorum. Herkes Peygamber Efendimizi sav, tanımalı, O’nun hikmet ve rahmet dolu hayatını öğrenmeli. Şefaat umarak O’nu (SAV) tanıtmak için yaptığımız görsel, dijital ve maket eşliğindeki Türkiye’deki kapsam ve içerik anlamındaki Siyeri Nebi ve Kuranı Kerim Müzesini ziyarete davet ediyorum. Kırıkkale’den geçenler sabah 10.00, Akşam 21.00 saatleri arasında ziyaret edebilirler. Bu müze başka müze, ziyaret edildiği, görüldüğü zaman değeri daha iyi anlaşılacak müzedir. Kırıkkale Yüksek Hızlı Tren istasyonu arkası, Samsun, Çorum çevre yolu kenarı, park sorunu olmayan bu eşsiz mekan Karacalı köyü girişinde bulunuyor. Müzemiz şu an ücretsiz olarak rehberler eşliğinde ziyaret ediliyor’dedi.