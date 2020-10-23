İslami Cihad Hareketi: Türkiye, İslam'ı ve Müslümanları savunan en cesaretli İslam ülkesidir

İslami Cihad Hareketi, Türkiye'nin İslam'ı ve Müslümanları savunan en cesaretli İslam ülkesi olduğunu belirtti.

İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Davud Şihab, Fransa'da Müslümanlara yönelik ihlallerle ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

Şihab, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarında Müslümanlara karşı açıkça düşmanlık gösterdiğini söyleyerek şunları kaydetti:

"Macron'un açıklamalarında Müslümanlara karşı açık bir düşmanlık göstermesi ırkçılığından kaynaklanıyor. Türkiye, İslam'ı ve Müslümanları savunan en cesaretli İslam ülkesidir."

Müslümanlara yönelik ihlallerin Fransa'nın sistematik politikasının bir parçası olduğunu söyleyen Şihab, Müslümanların ülkedeki kurumlara büyük katkıları olmasına rağmen Fransa'nın söz konusu politikasını sürdürdüğünü dile getirdi.

Şihab, Fransa'nın ülkedeki Müslümanların başarılarını görmezden geldiğini ve Müslümanlara karşı ırkçılığı koruyup temize çıkardığını ifade etti.

Fransa'da başörtülü 2 kadın islamafobik saldırıya uğramıştı

Fransa'da 16 Ekim'de bir öğretmenin öldürülmesi ve başının kesilmesi olayının ardından siyasetçilerin büyük bir kısmının İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamaları üzerine tartışmalar yaşanıyor.

Fransa'da, çarşamba günü başörtülü 2 kadın islamafobik saldırıya uğramıştı. Eyfel Kulesi yakınlarında Cezayir asıllı Fransa vatandaşı iki başörtülü kadın, tasmaya bağlı olmayan iki evcil köpek tarafından rahatsız edilmiş, köpeklerin sahipleriyle aile arasında tartışma çıkmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un başını çektiği, İslami kuruluş ve Müslümanlara yönelik baskı sonrası bu tür saldırıların artması dikkati çekiyor. Macron son olarak bir basın açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan geri durmayacaklarını söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron'a tepki göstermişti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Ekim Salı günü, Diyanet İşleri Başkanlığınca online olarak düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üye ve Gözlemci Ülkeleri Diyanet İşleri Bakanları/Başkanları/Başmüftüleri İstişare Toplantısı'na gönderdiği videolu mesajda şu ifadeleri kullanmıştı:

"İslam'ın yükselişinden rahatsız olanlar, bizzat kendilerinin sebep olduğu krizleri öne sürerek, dinimize saldırmaktadır. İslam ve Müslüman karşıtı söylemler, günümüzde Batılı siyasetçilerin başarısızlıklarını örtmek için başvurdukları en kullanışlı aparatlardır. Yakın zamanda gündeme getirilen 'Fransız İslam'ı', 'Avrupa İslam'ı', 'Avusturya İslam'ı' gibi kavramlar, bunun en son örnekleridir. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un başını çektiği bu tür girişimlerin esas gayesi, İslam'la ve Müslümanlarla hesaplaşmaktır. 'Aşırılıkla mücadele' kisvesi altında terörle mücadeleden ziyade; zulme tepki vermeyen, zalime ses çıkarmayan pasif, pısırık, korkak, iddiasız bir Müslüman vatandaş profili hedefleniyor."