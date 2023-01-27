İslam düşmanı Paludan'dan skandal açıklamalar!

İsveç'in en çok okunan gazetesi Aftonbladet'e konuşan Paludan skandal açıklamalarına yenisini ekledi.

Paludan, "İsveç NATO'ya kabul edilene kadar her cuma Kopenhag'daki Türk büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakacağım" açıklamasında bulundu.

İfade özgürlüğünüdür

Paludan Aftonbladet'e verdiği bir röportajda her cuma günü Kur'an-ı Kerim'i yakamaya devam edeceğini açıkladı.

Paludan "Kopenhag'da üç farklı noktada; biri camide, biri Rus Büyükelçiliğinde ve biri de Türk Elçiliğinde olmak üzere protestolarıma devam edeceğim.''

NATO'ya girince duracağım

Çarşamba günü İsveç'in NATO'ya kabul edilmesini umduğunu ve NATO'ya girilmesine izin verilmesi sonrası bir daha asla bir Türk Büyükelçiliğinin önünde Kur'an-ı Kerim yakmayacağını sözlerine ekledi.