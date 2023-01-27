İslam düşmanı Paludan'dan skandal açıklamalar!
İslam düşmanı Rasmus Paludan, skandal açıklamalarına bir yenisini daha ekleyerek "Her cuma Kur'an-ı Kerim yakacağım" ifadelerini kullandı.
İsveç'in en çok okunan gazetesi Aftonbladet'e konuşan Paludan skandal açıklamalarına yenisini ekledi.
Paludan, "İsveç NATO'ya kabul edilene kadar her cuma Kopenhag'daki Türk büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakacağım" açıklamasında bulundu.
İfade özgürlüğünüdür
Paludan Aftonbladet'e verdiği bir röportajda her cuma günü Kur'an-ı Kerim'i yakamaya devam edeceğini açıkladı.
Paludan "Kopenhag'da üç farklı noktada; biri camide, biri Rus Büyükelçiliğinde ve biri de Türk Elçiliğinde olmak üzere protestolarıma devam edeceğim.''
NATO'ya girince duracağım
Çarşamba günü İsveç'in NATO'ya kabul edilmesini umduğunu ve NATO'ya girilmesine izin verilmesi sonrası bir daha asla bir Türk Büyükelçiliğinin önünde Kur'an-ı Kerim yakmayacağını sözlerine ekledi.
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