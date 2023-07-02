İslahiye'de afet konutları hızla yükseliyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Gaziantep'de depremzede vatandaşları kalıcı konutlarına kavuşturmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı birimler gece gündüz demeden çalışıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 yılda tamamlama sözünü verdiği kalıcı konutlar depremden etkilenen bölgelerde hızla yükselmeye devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesbaından yaptığı paylaşımda Gaziantep İslahiye'de yapımına devam edilen afet konutlarına ilişkin son görüntüleri paylaştı.

Deprem bölgesinde durup dinlenmek için vaktimiz yok. Amacımız, vatandaşlarımızı bir an evvel sağlam ve güvenli yuvalarına taşımak.



Gaziantep İslahiye'de de yöresel ve yatay mimariye uygun inşa ettiğimiz 17 bloktaki 399 konutun yapımında önemli aşama katettik. Evlerimizi hızla… pic.twitter.com/B5dFdr28MA