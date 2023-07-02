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İslahiye'de afet konutları hızla yükseliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Gaziantep İslahiye'de hızla yükselen afet konutlarına ilişkin paylaşım yaptı. Bakan Özhaseki, depremzede vatandaşlar için gece gündüz çalıştıklarını belirtirken 17 bloktaki 339 konutun büyük ölçüde tamamlandığı görüldü.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Gaziantep'de depremzede vatandaşları kalıcı konutlarına kavuşturmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı birimler gece gündüz demeden çalışıyor. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 yılda tamamlama sözünü verdiği kalıcı konutlar depremden etkilenen bölgelerde hızla yükselmeye devam ediyor. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesbaından yaptığı paylaşımda Gaziantep İslahiye'de yapımına devam edilen afet konutlarına ilişkin son görüntüleri paylaştı. 

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