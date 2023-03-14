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İslahiye'de acil yıkılması gereken binalarda sona gelindi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Gaziantep'in İslahiye ilçesinde acil yıkılacak binaların yüzde 92'sinin yıkımı gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde İslahiye'de, 6'sı uzun erişimli makas olmak üzere 58 iş makinesi ve 113 kamyonla, acil yıkım kararı verilen binaların yıkımı ve enkazının kaldırılması çalışmaları sürüyor.

Günlük ortalama 1000 kamyon enkazın kaldırıldığı ilçede, acil yıkım kararı verilen binaların yüzde 92'si, enkaz kaldırma çalışmalarının ise yarısı tamamlandı.

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