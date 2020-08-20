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Isla Flamengo'da

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mauricio Isla, Brezilya'nın Flamengo takımıyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Sezonun bitimine kısa bir süre kala Fenerbahçe'den ayrılan Mauricio Isla'nın yeni kulübü belli oldu.

İspanya'dan Real Betis ve Arjantin'den Boca Juniors'un istediği Şilili futbolcu, Brezilya'nın Flamengo takımına imza attı.

İMZA 2 YILLIK

Brezilya ekibi, 32 yaşındaki sağ bek oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını resmen açıkladı.

Fenerbahçe'de toplamda 91 resmi maça çıkan Isla, gol atma başarısı gösteremezken 13 asist yaptı.

 

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