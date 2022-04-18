İŞKUR duyurdu! 100 bin işçi aranıyor!

Fabrikaların üretim artışına gitmesi ve turizm gibi hizmet sektörlerinde sezonun açılması nedeniyle yoğun eleman arayışı oluştu.

Özel sektörün İŞKUR’da verdiği güncel 100 bin açık iş ilanı başvurulmayı bekliyor. Yaklaşık 20 bin ilanın beden işçisi (temizlik, inşaat, taşıma, yükleme-indirme vb.) iş ilanlarından oluştuğu öğrenildi.

Haber7'de yer alan habere göre, muhasebeci ilanları her zaman olduğu gibi yine çok yoğunken, sezonun açılmasıyla birlikte turizm ve otelcilik elemanı arayışı da hızlandı. Şoför, özel güvenlik görevlisi, çağrı merkezi, perakende ve gıda gibi birçok sektörde personel açığı göze çarpıyor.

İŞKUR üzerinden iş başvurusu nasıl yapılır?

Başvuru için İşkur’da kaydınız olması gerekiyor. Eğer kaydınız yoksa ilk olarak ‘esube.iskur. gov.tr’ adresi üzerinden ‘üye ol’ seçeneğini tıklayarak ve TC kimlik numaranız ile gerekli bilgileri yazarak kaydınızı yapabilirsiniz. Devamında özgeçmiş sayfanızda yer alan ‘öğrenim bilgileri’ ile ‘meslek bilgileri’ alanlarını doldurmanız ve ‘kişisel bilgiler’ alanında yer alan ‘iş arama statüsü’ne tıklayarak iş arama statünüzü aktife almanız gerekiyor.