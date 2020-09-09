İskoçya ve Galler rotayı Türkiye'ye çevirdi

Konuya ilişkin açıklama yapan turizmciler Büyük Britanya ile Yunanistan arasındaki turizm hareketliliğinin büyük bir kısmının Türkiye'ye kaydığını açıkladı.

Birleşik Krallık'ın idaresinde bulunan İskoçya ve Galler, Yunanistan’ın Zente Adası’ndan ülkeye dönen 7 yolcuda koronavirüs çıkması üzerine bu ülkeyi karantina listesine aldı. Yunanistan’dan dönenlere 14 gün karantina uygulamasına geçileceğinin duyurulmasıyla söz konusu iki ülkenin yanı sıra İngiltere halkının da tatil tercihleri bu gelişmelerden etkilendi. Yunanistan’dan vazgeçen turistler, rotayı Türkiye’ye çevirdi.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Otelciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, dünya devi tur operatörü TUI’nin Birleşik Krallık’tan Yunanistan’a seyahat eden uçaklarının yönünü Türkiye’ye çevirdiğini söyledi.

Galler ve İskoçya’nın söz konusu kararının Marmaris’teki rezervasyonları hareketlendirdiğini belirten Bülbüloğlu, "Şu anda Marmaris’teki 4 ve 5 yıldızlı nitelikli konaklama tesislerindeki doluluk oranları yüzde 70-80 civarlarında. Bu oranın büyük bölümünü de Büyük Britanya’dan gelenler oluşturuyor." dedi.

İngiltere'nin daha önce aralarında İspanya, Fransa ve Hırvatistan gibi önemli turizm ülkelerini de karantina listesine aldığını hatırlatan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Marmaris Temsil Kurulu Suat Esin ise şunları aktardı:

"İngiltere’den 31 Kasım tarihine kadar bölgemize uçaklar gelmeye devam edecek. Daha önceki yıllarda bu kasım başına dek sürüyordu. Eğer biz ve tur operatörleri, gayret gösterirse aralıkta da turist gelmeye devam eder, sezon uzun yıllardan sonra sene sonuna kadar uzayabilir."

Muğla'ya turist akını

Öte yandan yaşanan bu süreçte İngiliz turistler Muğla’ya da yoğun ilgi gösterdi. Muğla’ya bu yılın 8 ayında 162 ülkeden 322 bin 728 turistin geldiği belirtilirken, bunun 150 bin 809’unu İngilizler oluşturdu.

İngiliz gazeteden Türkiye'ye büyük övgü

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Telegraph, Türkiye’yi güvenilir turizm ülkesi olarak sayfalarına taşıdı. Türkiye’nin İngiltere'nin "güvenli ülkeler" listesindeki yerini korumayı başardığına dikkat çeken gazete ülkemizin koronavirüs salgınıyla mücadelesinden de övgüyle bahsetti.