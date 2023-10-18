İskoçya Başbakanı Yusuf: Üzerimize düşeni yapmaya hazırız

Birleşik Krallık'ı oluşturan dört ulustan biri olan İskoçya'nın Başbakanı Hamza Yusuf, dün yaptığı açıklamada devam eden İsrail- Filistin çatışmaları sebebiyle Gazze’de yerinden edilmiş yaklaşık 1 milyon sivil için Birleşik Krallık Hükümeti’ne bir mülteci yerleştirme programı hazırlama çağrısında bulundu.

Yusuf, İskoçya'nın mültecilere "Birleşik Krallık'ta güvenlik ve sığınak sunan ilk ülke olmaya istekli olduğunu" söyledi. Eşinin ailesinin şu anda Gazze'de mahsur kaldığını aktaran Yusuf, "İskoçya'da antisemitizme, İslamofobiye veya herhangi bir türden nefrete yer yok. İskoçya üzerine düşeni yapmaya hazır " ifadelerini kullandı.