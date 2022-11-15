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İskoçlar, Diyarbakır'da!

İskoç taraftarlar renkli kıyafetleriyle Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını gezdi.

A Milli Futbol Takımı'nın yarın İskoçya ile yapacağı özel maç öncesi Diyarbakır'a gelen İskoç taraftarlar, kenttin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi.

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A Milli Futbol Takımı ve İskoçya Milli Takımı'nın yarın Diyarbakır Stadyumu'nda karşılaşacağı maç öncesi kente gelen taraftarlar renkli kıyafetleriyle merkez Sur ilçesinde vatandaşlardan ilgi gördü.

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Tarihi Hasan Paşa Hanı'nda Türk kahvesi içen İskoç taraftarlar, daha sonra Tarihi Ulu Camii'ni gezdi. Esnaf ve vatandaşlar İskoç taraflarla fotoğraf çekti.

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