İskoçlar, Diyarbakır'da!
İskoç taraftarlar renkli kıyafetleriyle Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını gezdi.
A Milli Futbol Takımı'nın yarın İskoçya ile yapacağı özel maç öncesi Diyarbakır'a gelen İskoç taraftarlar, kenttin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi.
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A Milli Futbol Takımı ve İskoçya Milli Takımı'nın yarın Diyarbakır Stadyumu'nda karşılaşacağı maç öncesi kente gelen taraftarlar renkli kıyafetleriyle merkez Sur ilçesinde vatandaşlardan ilgi gördü.
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Tarihi Hasan Paşa Hanı'nda Türk kahvesi içen İskoç taraftarlar, daha sonra Tarihi Ulu Camii'ni gezdi. Esnaf ve vatandaşlar İskoç taraflarla fotoğraf çekti.
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