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İskenderunspor’un antrenörü Uğur Kurt, son yolculuğuna uğurlandı

Depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden kaleci antrenörü Uğur Kurt, son yolculuğuna uğurlandı.

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