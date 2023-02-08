İskenderunspor antrenörü İbrahim Halil Ölmez hayatını kaybetti!
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem sonrası enkazdan yaralı çıkarılan İskenderunspor antrenörü İbrahim Halil Ölmez hayatını kaybetti.
Türkiye'yi derinden sarsan deprem sonrası enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Yaşanan depremin ardından enkazdan çıkarılarak yoğun bakıma alınan İskenderunspor antrenörü İbrahim Halil Ölmez'den kötü haber geldi. Kulüp, teknik ekipte yer alan Halil Ölmez'in hayatını kaybettiğini duyurdu.
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