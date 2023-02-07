İskenderun Limanı'ndaki yangın söndürüldü
Hatay İskenderun’da deprem esnasında meydana gelen yangın, uzun uğraşlar sonucunda söndürüldü.
Hatay'ın İskenderun ilçesindeki limanda Kahramanmaraş'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem sonrası yangın çıktı.
10 ili etkileyen depremler sırasında dün henüz belirlenemeyen nedenle konteynerlerde çıkan yangın gece boyunca devam etti.
Milli Savunma Bakanlığı, İskenderun Limanı'ndaki yangının Kara Kuvvetlerine ait helikopterler ve Hava Kuvvetlerine ait uçağın havadan müdahalesi ile söndürüldüğünü bildirdi.
İskenderun Limanında meydana gelen yangına, Kara Kuvvetlerimize ait helikopterler ve Hava Kuvvetlerimize ait uçak ile havadan müdahale edildi.#MSB #Deprem pic.twitter.com/369Z5DzvS9— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 7, 2023
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