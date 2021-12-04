İskenderun Körfezi'nde dinamit yüklü konteyner denize düştü

İskenderun Körfezi'nde tehlikeli madde taşıyan ve konteyner gemilerinin demir sahası güzergahı olan kıyıya 1 deniz mili mesafedeki bölgeden geçiş yapmakta olan bir gemiden denize, içerisinde dinamit yükü olan konteyner düştü.

İskenderun Körfezi'nde bir gemiden dinamit yüklü konteyner denize düştü.



🔹Kıyı emniyeti tarafından bölgedeki gemilere uyarı yapıldı. pic.twitter.com/DeZNqPZ4j4 — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) December 4, 2021

Kıyı emniyeti tarafından yapılan açıklamada “36 33 K- 035 50,70 D mevkiinde denize patlayıcı madde (dinamit) yüklü konteyner düşmüştür. Söz konusu bölgenin 1 mil yarıçapındaki sahadan emniyet açısından neta olması halinde, kanal 16 üzerinden Türk radyo ile irtibat kurulması istenmektedir. Denizcilere duyurulur" açıklaması yapıldı.

Açıklamanın ardından İskenderun Körfezi'nde belirtilen bölgedeki gemiler uzaklaşırken Sahil Güvenlik ve Liman Başkanlığından bir ekip, tedbir amaçlı bölgede beklemeye başladı.