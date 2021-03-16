"İşkence yapsalar da o hakemin ismini söylemem"

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ne 2-1 yenildiği maçın ardından Fenerbahçe Kulübü, eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar'ın "Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar" sözleri üzerinden savcılığa başvuru yaptığını açıklamıştı. Çakar'dan yeni açıklama geldi ve "O hakemin adını vermem" dedi. İşte detaylar...

Beyaz TV futbol yorumcusu Ahmet Çakar, "Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar" sözleri üzerine yeni açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Kulübü ise bugün resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı ve TFF'nin savcılığa başvurusunu olumlu karşıladığını belirtti ancak Ahmet Çakar'ın, "Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar" sözleri ile ilgili de harekete geçilmesini talep etmişti.

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Ahmet Çakar ne demişti?

Ahmet Çakar, 8 Kasım 2020 tarihindeki programda, “Faal bir hakemle konuştum. Hakemler Fenerbahçe’yi şampiyon yapmayacaklar.” demişti.

"Hakemin ismini vermem"

Beyaz TV'de 16 Mart tarihli programda Ahmet Çakar o hakemin ismini vermeyeceğini söylerek, "Bana işkence yapsalar ben bu hakemi satmam, ismini vermem. İsmi de önemli değil. Beni kimse TFF'den arayıp da 'Hocam bu ne iş?' demedi. Fenerbahçe'den de kimse beni aramadı. MHK Başkanı Serdar Tatlı da beni aramadı. Bana meczup muamelesi de yapabilirler ama o zaman benim laflarım üzerinden soruşturma başlamayın." şeklinde konuştu.

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Hakemle buluşmasında neler yaşandı?

Hakemle buluştuğu anı da anlatan Çakar, "Hakemle İstanbul'da izbe bir yerde bluştuk. 'MHK Başkanı, Rıdvan Dilmen getirdi algısından rahatsızız. Biz Serdar Tatlı'nın finoları değiliz. Hakemler bu algı nedeniyle Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar.' dedi bana." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASINDA NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklamada Ahmet Çakar'ın iddiasıyla ilgili şunları söylemişti: "Futbol yorumcusu olarak görev yapan Ahmet Çakar’ın ilk olarak 8 Kasım 2020’de dile getirdiği, “Faal bir hakemle konuştum. Hakemler Fenerbahçe’yi şampiyon yapmayacaklar.” şeklindeki açıklamalarını 15 Şubat 2021, 8 Mart 2021 ve son olarak dün akşam 14 Mart 2021 tarihli yayınlarda ısrarla yinelemiştir. Ahmet Çakar’ın iddialarını dile getirdiği sürecin hemen ardından kulübümüz 11 Aralık 2020 tarihinde TFF’ye gönderdiği mektup ile bu iddiaların araştırılması talebinde bulunmuş; gerekli iç denetim mekanizmasının başlatılarak sonuçların şeffaflıkla kamuoyuna duyurulmasını istemiştir. Tüm Türkiye önünde açıkça ve kesin bir dille dile getirilen bu iddialara dair başvurumuz ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’ndan bugüne kadar hiçbir yanıt alınamamıştır. Bugün bu açıklamaları ve kulübümüzün buna dair yaptığı başvuruyu bir kez daha Türkiye Futbol Federasyonu’na hatırlatıyor; Yukarıda bahsi geçen iddiaların birbirinden bağımsız adımlar olmadığını bilerek, TFF’nin bu vahim duruma da aynı hassasiyetle yaklaşmasını beklediğimizi ve gerekli soruşturma ve incelemelerin de daha fazla gecikmeden hayata geçirilmesini talep ediyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu’na düşen bu talebimiz karşısında, varsa 11 Aralık 2020’den bugüne kadar yapılmış soruşturma ve ulaşılmış bulgularla ilgili iddia konusu kişiler veya iddia sahibi kişi hakkında gerekli işlemleri yapmaktır. TFF’nin talep ettiğimiz şekilde iç denetim mekanizmalarını kullanmaması ve gerekli hukuki adımları atmaması karşısında kendi sorumluluğu doğacaktır."