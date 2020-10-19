İşgalci Ermenistan Terter'i vuruyor

Ermenistan'ın, Azerbaycan ile yaptığı ikinci insani geçici ateşkesi ihlal ederek sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırılara devam ediyor. Ermenistan ordusunun Terter'in Karakoyunlu kasabasındaki bir pamuk fabrikasını hedef aldığı bildirildi. Ermeni güçlerinin pamuk fabrikasına 7 adet top mermisiyle saldırı gerçekleştirdiği belirtildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun dumanların yükseldiği fabrikaya sevk edildiği ifade edildi.

📹Ermenistan, sivil yerleşim yerlerine saldırısını sürdürüyor.



🔹Ermeni güçleri, Azerbaycan'ın Terter kentine top atışlarıyla saldırdı. Bir pamuk fabrikasına 7 top mermisi isabet etti.

🔹Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. pic.twitter.com/apitk6hp6x — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) October 19, 2020