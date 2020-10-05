Tüyleri diken diken eden anlar...
Dağlık Karabağ'da kurtarılan köylerde ezan okunmaya başlandı!
Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da ilerlemesinin ardından kurtarılan köylerde ezan okunmaya başlandı.
Azerbaycan-Ermenistan çatışmaları, Cebrail, Fuzuli ve Ağdere illeri yönünde yoğunlaştı.
İŞGAL ALTINDAKİ TOPRAKLAR
Azerbaycan ordusu gün içerisindeki operasyonlarında 30 yıldır işgal altında olan Cebrail kenti ile Karhulu, Şükürbeyli, Yukarı Maralyan, Çereken, Daşkesen, Horovlu, Decal, Mahmutlu ve Caferabat köylerini işgalden kurtardı.
İŞGAL SONRASI İLK EZAN!— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) October 5, 2020
🔹#Ermenistan ordusuna ait çok sayıda zırhlı aracı imha eden #Azerbaycan askerleri, yine çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdi.
🔹#Karabağ'da geri alınan köylerde ise ezan ve Kur'an sesleri duyulmaya başladı. pic.twitter.com/AaBw4XZb0O
EZAN SESİ
Ermenistan ordusuna ait çok sayıda zırhlı aracı imha eden Azerbaycan askerleri, yine çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdi.
Karabağ'da geri alınan köylerde ise ezan ve Kur'an sesleri duyulmaya başladı.
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