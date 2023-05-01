İşe bisikletle giderek ayda 7 bin TL kazanıyorlar!
Belçika'da, bugünden itibaren işe bisikletle gidenlere kilometre başına 0,27 avro ödenek verilmesi zorunlu hale geldi. Günlük 10,8 avro kazanılabilen yeni uygulama ile aylık toplam 324 avro (6 bin 950 TL) gelir elde edilebiliyor.
Belçika'da Ulusal Çalışma Konseyi kapsamında işverenler ile işçi temsilcileri arasında yapılan anlaşma ile işe bisikletle gidenlere bisiklet ödeneği verilmesi zorunlu oldu.
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Buna göre, çalışanlar, 1 Mayıs'tan itibaren işe bisikletle gitmeleri durumunda işverenlerinden kilometre başına 0,27 avro ödenek alacak. Bu ödenekten vergi muaf olacak.
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Bir çalışanın günlük bisiklet ödeneği 40 kilometreyi geçemeyecek. Böylece bisiklet ödeneği günlük 10,8 avro (233 TL) ile sınırlı olacak.
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Söz konusu bisiklet ödeneği verilmesine şimdiye kadar işverenler karar verebiliyordu. Bu kapsamda işverenlerin yaklaşık yüzde 30'u, bisiklet kullanan çalışanlarına evleri ile iş yerleri arasındaki mesafeye göre ödeme yapıyordu.
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