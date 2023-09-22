İşçiler eylemde, CHP'li İBB Başkanı maçta!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Belediye-İş Sendikası yönetimi arasında, dün gece saatlerinde toplu iş sözleşmesi imzalandı.

İmzalanan sözleşme İSTON A.Ş, İSBAK A.Ş VE sendikaya bağlı diğer İBB çalışanları tarafından tepki topladı.

Belediye-İş Sendikası'na bağlı çalışanlar, sendikanın Fatih'teki binasının önüne gelerek eylem yaptı.

Çalışanlar, sloganlar atarak sendika yönetimini bina dışına çağırdı. Bina kapısında ve çevresinde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Eylem yapanlar adına açıklamada bulunan İbrahim Dalkılıç, "Bu kadar insanın hakkını yediler, bir gecede sattılar. Biz grev kararı aldık, onlar da bize grev kararınız tamamdır dediler. Grev yapmamız gereken günün sabahının gecesinde bizi masada sattılar. 'Fiyat bu, işinize geliyorsa' dediler. Bu insanlarda haklı olarak buraya toplandılar. Yani grev hakkımızı bile kısıtladılar." ifadelerini kullandı.

Eylemde arbede çıktı

Çalışanlar, eylemin son bulmasıyla beraber dağılırken, kendi aralarında bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Çıkan tartışmanın kısa sürede arbedeye dönüşmesi üzerine, bölgede önlem alan polis ekiplerinin eylemcilere müdahalesiyle olaylar son buldu.

İmamoğlu o sırada Kadıköy'de!

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu ilk hafta maçında Kadıköy'de Nordsjaelland'ı ağırladı. Karşılaşmayı tribünden takip eden İBB Başkanı, işçilerin eylemine kulak vermedi.

Bu durumu eylem sırasında öğrenen işçiler, İBB Başkanı İmamoğlu'na büyük tepki gösterdi.