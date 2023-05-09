İşbirliklerine ilişkin anlaşmalar Resmi Gazete'de

11 Kasım'da Özbekistan'ın Semerkant kentinde imzalanan "Türk Devletleri Teşkilatı Hükümetleri Arasında Basitleştirilmiş Gümrük Hattı Kurulmasına İlişkin Anlaşma'nın" onaylanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Anlaşma, taraf devletler arasında dolaşımda bulunan eşya ve taşıtların gümrük kontrollerinin yürütülmesine dair koşulların azaltılması ve basitleştirilmesine ilişkin şartların belirlenmesini amaçlıyor.

14 Aralık'ta "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkmenistan Hükümeti Arasında Gümrük İşbirliği Konusunda Ortak İstişare Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı'nın" onaylanmasına ilişkin karar da Resmi Gazete'de yer aldı.

Mutabakat zaptıyla taraflar, gümrük işbirliği konusunda ortak bir istişare komisyonu kurarak bu alanda işbirliğini geliştirmek amacıyla bilgi değişimi yapacak.

Katar ile imzalanan mutabakat zaptı ve işbirliği protokolü de onaylandı

İstanbul'da 14 Ekim'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Gıda Güvenliği Alanında Mutabakat Zaptı'nın" onaylanmasına ilişkin karar da yayımlandı.

Mutabakat Zaptı, gıda güvenliği konularında iki ülke arasında ortak teknik ve teknolojik işbirliği için genel bir çerçeve oluşturmayı ve bu ortak çıkar alanlarındaki çaba ve işbirliğinin izlenebileceği bir mekanizma oluşturmayı amaçlıyor.

Aynı tarihte Türkiye ile Katar arasındaki medya ve iletişim alanlarında işbirliği protokolünün onaylanması kararı da Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.

Buna göre, taraflar kendi kamu iletişim kurumları olan Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı ile Katar Devleti İletişim Ofisi arasında istişare ve işbirliğini destekleyecek.

16 Haziran'da Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, Türkiye ile bu ülke arasında "Kültür Varlıklarının Yasadışı Trafiğiyle Mücadele Anlaşması'nın" onaylanmasına ilişkin karar da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Anlaşma, her iki ülkenin ulusal hukuku ve uluslararası sözleşmeler tarafından tanımlanan ve korunan kültür varlıklarının yasa dışı ithalatı, ihracatı ve mülkiyet devrinin önlenmesi için taraflar arasında işbirliği mekanizması kurulmasını amaçlıyor.