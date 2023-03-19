İş dünyasının gözü 18. Avrupa Kalite Zirvesi'ne çevrildi!

Bu yıl 18’cisi düzenlenecek Avrupa Kalite Zirvesi 20 Mart’ta, Dünya’nın en önemli iş merkezlerin biri olarak kabul edilen Londra’da gerçekleştirilecek.

Daha önce İstanbul, Brüksel, Frankfurt, Saraybosna, Belgrad, Paris ve Amsterdam gibi başkentlerde düzenlenen “Uluslararası Avrupa Kalite Zirvesi” bu yıl ki temasını “Kalite Vizyonu, ArGe, İnovasyon ve Hizmet Kalitesi” olarak belirledi.

Zirve deprem nedeniyle 20 Mart’ta ertelenmişti



Lobin İnternational Direktörü Fahri Ustaoğlu, 17 Şubat’ta yapılması planlanan Zirve’nin deprem nedeniyle 20 Mart’ta yapılacağını duyurdu.

Ustaoğlu, Londra Military Clup’ta saat 13.00’de başlayacak 18. Avrupa Kalite Zirvesi Türkiye’den ve İngiltere’den, sanat, siyaset ve iş dünyasının saygın isimlerini bir araya getirecek.

Dünyadaki ekonomik gelişmelerin tartışılacağı toplantıda kendi alanında başarılı olan kişi kurum ve kuruluşlara plaket verilecek.