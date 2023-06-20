İş dünyasından asgari ücret değerlendirmesi!

Pelister, yaptığı yazılı açıklamada, yeni asgari ücret rakamına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni asgari ücretin tüm tarafların ortak kararı ile belirlenmesinin memnuniyet verici olduğunu belirten Pelister, şunları kaydetti:

"Yeni asgari ücreti, enflasyon ile mücadelede çalışanlarımızın alım gücü ve refah payının artırılması adına önemli bir kazanım olarak görüyoruz. Bununla birlikte işverenin yükünü azaltmak için verilen devlet desteğinin devam etmesi de çok önemli olmakla birlikte asgari ücret üzerindeki vergisel yüklerin hafifletilmesinin de iyi olacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemde uygulamaya alınacak yeni ekonomik politikalar ile birlikte üretim, istihdam ve ihracatımızın artacağına inancımız tam. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, katkısı olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye'nin lokomotif sektörü kimya endüstrisi olarak, ülkemizin büyümesi için daha çok çalışmaya, üretmeye ve ihracata devam edeceğiz."