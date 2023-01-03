İş Dünyası Londra’da buluşacak!

Daha önce İstanbul, Brüksel, Frankfurt, Saraybosna, Belgrad, Paris ve Amsterdam gibi başkentlerde düzenlenen “Uluslararası Avrupa Kalite Zirvesi” bu yıl ki temasını “ArGe, İnovasyon ve Hizmet Kalitesi” olarak belirledi.

Kalite bilincine ve Ar-Ge'ye önem veren yerli, yabancı birçok iş insanının takipçisi olduğu Lob'ın Internationel, artık gelenekselleşen Avrupa Kalite Zirvesi'ni bu yıl Londra'da düzenliyor.

Tarihinin en büyük ihracat rakamlarına ulaşan Türk firmalarının bir anlamda Avrupa’daki paydaşlarıyla bir araya getirilmesinin de amaçlandığı Zirve’de, Türkiye’nin özellikle tahıl koridoru ve Ukrayna Rusya arasındaki ilişkilerde aldığı tarihi rol de bir anlamda masaya yatırılacak.

Son yüzyılın en büyük felaketlerinden biri olarak kabul edilen Kovid-19 salgını ve başta Ortadoğu’da ve dünyadaki savaşların beraberinde getirdiği ekonomik sorunların da tartışılacağı Zirve’de yatırımcılar için yeni fırsatlar konuşulacak.

Kalite bilincine ve Ar-Ge'ye önem veren yerli, yabancı birçok iş insanının takipçisi olduğu Lob'ın Internationel, artık gelenekselleşen Avrupa Kalite Zirvesi'ni tüm bu gelişmeler ışığında bu yıl Londra'da düzenliyor.

Nitelikli üretim ödüllendirilecek

Avrupa fırsatların tanıtılacağı, inovasyon ve hizmet kalitesinin vurgulanacağı 18. Avrupa Kalite Zirvesi'nde nitelikli ürün ve hizmet üreten ekonomi, sanat, siyaset ve iş dünyasının saygın temsilcilerine Avrupa Kalite Ödülleri verilecek.

“İş dünyasının heyecanını zinde tutuyoruz”

Bugüne kadar pek çok zirveyle sanat, siyaset ve iş dünyasını bir araya getiren Lob'ın Internatıonal Başkanı Fahri Ustaoğlu, Londra'da düzenlenecek olan Avrupa Kalite Zirvesi'nin yalnızca iş dünyası için yeni ufuklar açmakla kalmayacağını, bölgedeki geleneksel ilişkilerin ve iş birliğinin gelişmesine de katkı sağlayacağını vurguladı. Ustaoğlu, 'Kalite' zirveleri ile dünyadaki gelişmeleri ve yeni pazar arayışlarını takip eden her sektörden katılımcıları ağırladıklarını söyledi; "Bu tarz etkinlikler sadece pazar paylarını artırmıyor, aynı zamanda birlikten kuvvet doğar ilkesini beraberinde taşıyor, iş dünyasının heyecanını zinde tutuyor" diye konuştu.