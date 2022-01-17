İş Bankası'ndan 2022 yılında çalışanlarına rekor zam geldi
İş Bankası’nda binlerce çalışanın merakla beklenen toplu iş sözleşmesi dün akşam BASİSEN ve banka yönetimi arasında imzalandı.
İş Bankası'nda çalışanların beklediği toplu iş sözleşmesi imzalandı. Zam detayları belli oldu. İşte ayrıntılar...
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İş Bankası’nda binlerce çalışanın merakla beklenen toplu iş sözleşmesi dün akşam BASİSEN ve banka yönetimi arasında imzalandı.
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Yeni sözleşmeye göre, tüm çalışanlara ilk 3 bin lira için yüzde 30, ikinci 3 bin lira için yüzde 28 ve kalan tutar için ise yüzde 25 zam yapıldı.
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Ayrıca tüm zamlar uygulandıktan sonra aylık ücretlere 1.400 TL maktu zam ilave edilecek.
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