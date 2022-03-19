Irpin, Çernihiv ve Mariupol'ün uyduya son yansımaları
ABD merkezli Maxar Technologies şirketi, Ukrayna'daki son durumu gösteren görüntüleri yayınladı. Irpin'de yanan arabalar, Çernihiv'de, Mariupol'de enkaza dönen binalar, Berestyanka'da konuşlanan Rus birlikleri...
Başkent Kiev`in merkezine sadece 15 kilometre uzaklıktaki Irpin`de, Irpin Nehri köprüsünün yakınında yanan arabalar...
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Çernihiv şehrinde, Rus ordusunun bombardımanının ardında yanan alan.
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Yine Çernihiv`deki hasar görmüş yüksek apartmanlar...
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Mariupol şehrindeki yanan apartmanları ve mağazalar.
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