İrfan Can Kahveci: "Fenerbahçe'yi karıştırmak isteyenler..."

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ve Beşiktaş ile şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Başakşehir'de nasıl bir dönem geçirdi, Fenerbahçe'ye transfer süreci nasıl gelişti, hayalleri ve planları neler, Galatasaray için ne düşünüyor? İşte İrfan Can Kahveci'nin basın toplantısı ve detaylar...

Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir'den transfer ettiği İrfan Can Kahveci, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fenerbahçe'ye transfer olduğu için mutlu olduğunu söyleyen İrfan Can Kahveci, sahalara ne zaman döneceğini açıkladı. Ayrıca sarı-lacivertlilerin yeni transferi, Avrupa'ya transfer olması halinde kendisini hangi lige daha çok yakıştırdığına da yanıt verdi. Ajansspor olarak İrfan Can Kahveci'nin basın toplantısını canlı aktardık. İşte detaylar ve İrfan Can Kahveci'nin açıklamaları...



Böyle büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Adım 2-3 senedir Fenerbahçe ile geçiyordu. Benim yakınlarım benim hangi takımı tuttuğumu bilir. Burada olduğum için mutluyum.

Futbol hayatımda şanslı olduğum konular var. Mesut Özil dünyanın en iyi oyuncularından biri. Ondan ne kadar şey kapabilirsem kâr olur. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Buradan Avrupa'ya gideceğim. Bunu da Mesut ağabey sayesinde yapabilirim.

Emre ağabey benim gelişimimde en önemli oyunculardan biriydi. Burada yine yardımcı olacak insanlardan biri. Başakşehir'in sözleşmeli oyuncusuydum. Hiçbir açıklama yapmamıştım. Göksel Başkan ile aramızda ağabey-kardeş ilişkisi vardır. En iyi kararı vermeye çalıştık. Sonuçta da Fenerbahçe'ye geldim.

Sadece orta saha değil, bütün bölgelerde çok iyi oyuncular var. Hocamız 2 tane takım çıkarabilir. Nerede olursam olayım en iyi katkıyı vermeyi düşünüyorum. Buraya gelirken, Mert Hakan, Pelkas, Gustavo, Mesut Özil... Bir sürü oyuncu var. Ben de elimden geleni yapacağım.

2 sene üst üste şampiyon olmak isterim. Hayalimdeki takımda şampiyon olmak gurur olur. Orta sahaya katkı sağlayacağımı düşünüyorum tabii ki. Oyunun kapandığı maçlar olacak. O zaman katkım olacağını kesinlikle düşünüyorum.

A Milli Takım'da her zaman olmak isterim. Bayrağımızı temsil etmek isterim. Avrupa Şampiyonası'nda da süre buldum. Başakşehir'den gitme düşüncem yoktu. Ama Avrupa ve Fenerbahçe'yi hayal ettim. Avrupa Şampiyonası'nda inşallah şans bulurum. Çok iyi bir aile olduk. Elimizden geleni inşallah yaparız.

Şu anda hazırım. Hocamız bana şans verirse forma giyebilecek durumdayım. Umarım bundan sonraki süreçte de sakatlıksız ve iyi bir dönem geçiririm.

Dışarıdan her şeyi gözlemledim. Galibiyet ve yenilgiler her takımda olur. Fenerbahçe'yi karıştırmak isteyenler oluyor. Bu algılara kapılmamak gerekiyor. Biz iyi bi aileyiz. Trabzonspor maçında iyi mücadele ettik. Bu mücadele devam ederse mutlu sona ulaşırız.

Mevkinin önemi yok. Yeter ki efsane çubuklu formayı giyeyim, emek vereyim. Beklentileri de karşılamak isterim. Elimden gelen her şeyi her mevkide veririm. Başakşehir'e gelmeden de beni Fenerbahçe'de görmek istiyordu taraftarlarımız. Beni çok iyi karşıladılar. Bana mesaj atıyorlar sürekli. İnşallah karşılığını veririm.

Futbolcunun en üst seviyesi yoktur. Kendini geliştirmelidir futbolcu. Ben de kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Futbol hayatım bitene kadar da kendimi geliştirmeye çalışacağım.

İspanya Ligi'ni kendime uygun buluyorum. Tabii ki buradan Avrupa'ya gittiğimde de Fenerbahçe'ye kazandırmak isterim. Başakşehir'de de durum böyleydi. Avrupa'ya gidersem Fenerbahçe'nin menfaatleri doğrultusunda gideceğim.

İyi ki Başakşehir'e gitmişim. O zamanlar Fenerbahçe'ye gelsem belki beklenen katkıyı veremeyecektim. Şampiyonluk yaşadım, Avrupa maçları oynadım. İyi ki Başakşehir'e o dönem gitmişim diyorum. Takımda kaliteli oyuncular var. Ben burada elimden geleni yapmaya çalışacağım.