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İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci transferi için Medipol Başakşehir ile anlaşmaya vardı. Sarı lacivertli takım bu transfer için KAP'a açıklamada bulundu.

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayımlanan açıklamada, "İrfan Can Kahveci'nin transferi konusunda futbolcu ve kulübü İstanbul Başakşehir ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Sarı-lacivertli kulüp, sosyal medya hesabından da kahve fincanı emojisi paylaşımında bulundu.

 

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