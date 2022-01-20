İrem Sak aşkını itiraf etti
Nişantaşı'nda objektiflere yakalanan güzel oyuncu İrem Sak'tan aşk itirafı geldi.
Nişantaşı City'de objektiflere takılan İrem Sak, gazetecilerin sorularını cevapladı.
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Setlerdeki çalışma ortamı hakkında gazetecilere dert yanan Sak, "Haftanın 6 günü çalışmak çekilmez olabilyor" diye konuştu.
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Sabah Günaydın'ın haberine göre, setlerde kadın ve erkek oyuncuların eşit ücret almamasının kendisini rahatsız ettiğini vurgulayan oyuncu, "Ücretin düşüp düşmediğine takılmıyorum ama kadın-erkek ücretinin eşit olmamasına takılıyorum" şeklinde konuştu.
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Güzel oyuncu, sosyal medya kullanımını tamamen kestiğini belirtirken, "Kendimi sosyal medyadan geri çektim. En son ne zaman paylaşım yaptım hatırlamıyorum. Çünkü rahat, istediğim gibi atamıyorum. O yüzden atmamak daha iyi!" dedi.
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