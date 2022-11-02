İrem Derici'den çok özel itiraflar!

Özgür Aras, programda İrem Derici’nin hiç korkusu var mı? İrem Derici ne kadar cesur sorusuna ise; “Çok korkularım var, bunlarda hep olacak. Ama zaman zaman değişiyor korkularım. Bir ara unutulmak korkum vardı. Bir ara her yaptığım iş hit olmazsa ne olur korkusu vardı. 3- 4 sene önce bir çöküşe girdim ama Allah’a şükür durduğum yerde saymıyorum. Mesela Z kuşağı değilim ama Z kuşağında benim kadar sevilen çok az insan var. Herzeyi yakalayabiliyorum. Ben yıllardır bunu Ajda Pekkan’da görüp, hayran kalırdım. Giyim kuşam olsun, müzik tarzı olsun, insanların değişen jargonu olsun bunları çok çabuk yakaladığım için... Kafa kağıdımda yazan yaş 35 ama akıl yaşım 18’i hiçbir zaman geçmediği için o korkularımı yitirdim. Şimdi yaş aldıkça cesaretimi yitirir miyim korkusu var... İnsanları kaybetme korkusu var... Şu an öyle büyük korkularım var. Eskiden yanlış anlaşılma korkum vardı. Ama şimdi yok... Sen istediğinin kadar yırt kendini kişi ne anlamak istiyorsa onu anlıyor. İki oda bir salon ağzım var, konuşarak insan öldürebilirim. Öyle bir gücüm var ama size harcayacak vaktim yok. Biri bir haber çıkartıyor mesela 5 dakika geçiyor yalanlıyorsun, görmüyor senin yalanladığını bakmak istemiyor ona... Çünkü asparagas onun işine geliyor. Kimle yazarsan yaz beni, hiç umurumda değil... Benim şurada tek başıma oturduğum geceleri ve şurada duran diş fırçamı ben biliyorum. “dedi.