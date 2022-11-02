İrem Derici'den çok özel itiraflar!
Kral Pop'un sosyal medyaları üzerinden yayınlanan "Özgür Aras'la Baş Başa'' programının bu haftaki konuğu İrem Derici oldu. Özgür Aras ile keyifli bir sohbet gerçekleştiren İrem Derici çok özel açılamalar yaptı.
Kendim Olacağım Diye Çok Kan Kaybettim!
İrem Derici, programda ilk olarak özgür ruhlu bir kadın olmasının kariyerinin ilk başlarında kendisi çok zorladığını ve bunu insanlara kabul ettirmek için çok çaba gösterdiğini anlattı; “Kendim olacağım diye bu uğurda 6-7 sene çok kan kaybettim. Bir yerde artık insanlar dedi ki bu da yetti artık. Sonra dediler bunun doğasıymış bu... 3 -4 yıl önce skandal olan yaptığım bir şeyi şu an kimse hatırlamıyor. Ama şimdi benim yaptığım bir şeyi insanlar İrem’dir ne yapsa yeridir deyip geçiyorlar. İnsanlar bendeki bu şeyin samimiyet olduğunu artık anıldı. Ben bunu konserlerimde de görüyorum. Mesela benim argo konuşmam... “
Bir Koltuk Var O Koltuğu Ben Yarattım!
Türk Halkı Sahte Samimiyeti Yemiyor!
İrem Derici; Benim olayım samimiyet ama çakma samimiyet değil... Benden sonra millet baktı ki bu işe yarıyor, müzikal açıdan benimle beraber çıkan çok daha başarılı, çok daha dinlenen isimler var ama mevzu starlıksa benim sağımda ya da solumda başka biri göremiyorum. Hep arkamda görüyorum. Bir koltuk vardı aslında o koltuğu ben yarattım. Oraya ben oturdum. O koltuğun muadili yok... O sahtekarlık, o sahte çakma samimiyeti o kadar yemiyor ki Türk halkı onu... Bu Çin malı İrem diyor... Bir tane İrem var, bir tane Sezen var, bir tane Aleyna var. İkincisi olmayacak. O koltukta gelip kimse kucağımıza da oturmayacak. dedi.
''Bir Ara Unutulmak Korkum Vardı!''
''Akıl Yaşım 18’i Hiçbir Zaman Geçmedi!''
Özgür Aras, programda İrem Derici’nin hiç korkusu var mı? İrem Derici ne kadar cesur sorusuna ise; “Çok korkularım var, bunlarda hep olacak. Ama zaman zaman değişiyor korkularım. Bir ara unutulmak korkum vardı. Bir ara her yaptığım iş hit olmazsa ne olur korkusu vardı. 3- 4 sene önce bir çöküşe girdim ama Allah’a şükür durduğum yerde saymıyorum. Mesela Z kuşağı değilim ama Z kuşağında benim kadar sevilen çok az insan var. Herzeyi yakalayabiliyorum. Ben yıllardır bunu Ajda Pekkan’da görüp, hayran kalırdım. Giyim kuşam olsun, müzik tarzı olsun, insanların değişen jargonu olsun bunları çok çabuk yakaladığım için... Kafa kağıdımda yazan yaş 35 ama akıl yaşım 18’i hiçbir zaman geçmediği için o korkularımı yitirdim. Şimdi yaş aldıkça cesaretimi yitirir miyim korkusu var... İnsanları kaybetme korkusu var... Şu an öyle büyük korkularım var. Eskiden yanlış anlaşılma korkum vardı. Ama şimdi yok... Sen istediğinin kadar yırt kendini kişi ne anlamak istiyorsa onu anlıyor. İki oda bir salon ağzım var, konuşarak insan öldürebilirim. Öyle bir gücüm var ama size harcayacak vaktim yok. Biri bir haber çıkartıyor mesela 5 dakika geçiyor yalanlıyorsun, görmüyor senin yalanladığını bakmak istemiyor ona... Çünkü asparagas onun işine geliyor. Kimle yazarsan yaz beni, hiç umurumda değil... Benim şurada tek başıma oturduğum geceleri ve şurada duran diş fırçamı ben biliyorum. “dedi.