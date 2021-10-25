İrem Derici'den bomba itiraf!

Açıklamalarıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı İrem Derici, Youtube'da yayınlanan 'Bize Kaldı' programına katıldı. Derici, programda anlattıklarıyla yine adından söz ettirmeyi başardı.

"GERİZEKALI, BU NASIL BİR PİSLİK"

İrem Derici kendisine para gönderen insanlar olduğunu söyleyerek "Herkese paraları geri gönderdik. Biri 25 TL göndermiş. Niyeti çıktı sonra, beni çok beğeniyormuş filan. Gerizekalı bu nasıl bir pislik. Ben ona geri atıyorum o bana atıyor. Hesabımı filan kapattık" dedi.

Tüm yaz yaptığı flörtleri anlatan Derici, Z kuşağından biriyle de takıldığını itiraf etti.

34 yaşındaki ünlü şarkıcı İrem Derici, ayrıca dudağı dışında her yerinde estetiği olduğunu da itiraf etti.