İran'ın yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'den ince mesajlar

İran'da Cuma günü gerçekleştirilen seçimlerden galip çıkan İbrahim Reisi, düzenlediği ilk basın toplantısında ABD'nin 2015 nükleer anlaşmasına uymadığını ve Avrupa Birliği'nin (AB) sözlerini tutmadığını belirterek, İran'ın dış politikasının nükleer anlaşma ile sınırlı olmadığını vurguladı.

İran'da cumhurbaşkanlığı seçimini geçtiğimiz hafta insan hakları ihlalleri nedeniyle ABD'nin yaptırım uyguladığı muhafazakar aday İbrahim Reisi kazanmış, Batılı ve İranlı yetkililer seçimlerin ardından nükleer anlaşmayı canlandırma görüşmelerine ara verdiklerini duyurmuşlardı. Geçmişte Batıya karşı sert eleştiriler yönelten İbrahim Reisi Ağustos ayında görevi Hasan Ruhani'den teslim alacak.

60 yaşındaki Reisi, "Dış politikamız nükleer anlaşması ile sınırlı olmayacak. Dünya ile temas kuracağız. İran halkının çıkarlarını nükleer anlaşmasına bağlamayacağız" dedi.

İran ve Batılı yetkililer Reisi'nin görevi devralmasının İran'ın görüşmelerdeki tutumunu değiştirmeyeceğini söylerken, son sözün İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'de olduğuna vurgu yapıyorlar.

ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelip gelmeyeceğinin sorulması üzerine olumsuz yanıt veren Reisi, ABD'nin hemen 2015 nükleer anlaşmasına dönmesini ve İran'a uyguladığı tüm yaptırımları kaldırması gerektiğini dile getirdi.

Reisi ayrıca İran'ın balistik füze programının görüşmeye açık bir konu olmadığını söyledi.