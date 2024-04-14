İran'ın saldırısı sonrası ilk açıklama!

1 Nisan tarihinde İsrail, Şam'daki İran Büyükelçiliği yerleşkesinde bulunan konsolosluk binasına hava saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırının ardından İran karşılık vereceklerine dair peş peşe açıklamalar yaptı.

Dün gece ise İsrail, İran'ın ülkelerine İHA saldırısı başlattığını açıkladı.

İran: Meşru müdafaa hakkımızı kullandık

İran'ın İsrail'e karşı başlattığı İHA saldırısına İran'ın BM Daimi Temsilciliği tarafından değerlendirme geldi.

X hesabından yapılan açıklamada İran'ın, BM Anlaşması'nın 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkını uyguladığı kaydedildi.

"İsrail bir hata daha yaparsa karşılığı daha ağır olur"

İran'ın askeri karşılığının "Siyonist rejimin Şam'daki diplomatik misyonuna yönelik saldırganlığına karşılık" olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Bu iş şu an sonuçlandı sayılır. Eğer İsrail bir hata daha yaparsa İran'ın karşılığı daha ağır olacaktır." ifadesi kullanıldı.

"ABD uzak durmalı"

Çatışmanın İran ile İsrail arasında olduğu belirtilen açıklamada, "ABD bundan uzak durmalı." değerlerdirmesi yapıldı.

"Siyonist terör ordusunun füzelerini ve insansız hava araçlarını imha ettik"

Ayrıca Devrim Muhafızları Ordusu tarafından İsrail'e başlatılan saldırıyla ilgili ikinci bir bildiri yayınlandı.

Bildiride, İsrail'in İran'ın Şam'daki konsolosluğuna yönelik saldırısına karşılık, İran'ın, Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi'nin 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkı çerçevesinde İsrail'in işgali altında bulunan topraklardaki askeri hedeflere saldırı başlattığı belirtildi.

Bildiride, "İran, haklarını güvence altına almak ve saldırganı cezalandırmak amacıyla siyonist terör ordusunun işgal altındaki topraklarda bulunan önemli askeri hedeflerine saldırarak, stratejik istihbarat yeteneklerini, füzelerini ve insansız hava araçlarını başarıyla vurup imha etti." ifadeleri kullandıldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan ABD'ye tehdit

ABD tarafından İsrail'e verilen desteğe işaret edilen bildiride, "Terörist Amerikan hükümeti, İran'ın çıkarlarına zarar verecek herhangi bir destek ve katılımının, İran Silahlı Kuvvetlerinin kararlı ve pişman edici tepkisiyle sonuçlanacağı konusunda uyarıldı." açıklamasında bulunuldu.

Bildiride, "İsrail'in eylemlerinden ABD yönetiminin sorumlu olduğu ve İsrail'in engellenmemesi halinde hem Tel Aviv'in hem de Washington'un bunun sonuçlarına katlanmak zorunda kalacağı" belirtildi.

Devrim Muhafızları, herhangi bir ülkeden ABD veya İsrail adına gelecek tehdidin kaynağına da karşılık verileceğini ve İran'ın meşru çıkarlarını her türlü saldırgan eylem ile yasa dışı güç kullanımına karşı koruyacaklarını bildirdi.

Öte yandan İsrail Başbakanlık Ofisinin X sosyal medya hesabından, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, savaş kabinesi ve daraltılmış güvenlik kabinesi ile yaptığı toplantının ardından ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştüğü duyuruldu. Görüşmenin içeriğine ilişkin detaylar şuan için bilinmiyor.