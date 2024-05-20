Yaşamını yitiren İran’ın 8. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi kimdir?
Zorlu hava koşulları nedeniyle dağlık arazide helikopterin kaza yapması sonucu İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi hayatını kaybetti. Peki, İran’ın 8. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi kimdir?
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, dün helikopterle İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı. Dönerken İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, zorlu hava koşulları nedeniyle Doğu Azerbaycan eyaletinde, içinde bulunduğu helikopterin kaza yapması sonucunda yaşamını yitirdi. Peki, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi kimdir?
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi kimdir?
Hukukçu din adamı kimliğiyle bilinen İran’ın 8. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 14 Aralık 1960'ta İran'ın Meşhed kentinde dünyaya geldi.
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Babası din adamı Seyid Hacı, İbrahim Reisi 5 yaşındayken öldü.
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Reisi, soy olarak Hüseyin ibn Ali (Hüseyni) Seyyidlerindendir ve Ali ibn Hüseyin Zeynel Abidin Seyyidlerine bağlıdır.
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