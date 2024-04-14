AjansHaber.com.tr Gündem İran'dan ABD'ye açık tehdit!

İran'dan ABD'ye açık tehdit: Müdahale ederseniz üslerinizi vururuz

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, ABD'nin İsrail ile olan gerilime müdahil olmaması gerektiğini söyledi. Aksi durumda İran, ABD üslerini hedef alacağını bildirdi.

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, İsrail'in yanında duran ABD'ye tehdit mesajı gönderdi.

Bakıri, İsrail'e düzenledikleri hava saldırıları karşısında ABD'nin Tel Aviv'e destek vermemesi gerektiğini belirtti.

ABD üsleri için tehdit

İranlı komutan, olası bir saldırı durumunda, İsrail'e destek veren ABD'nin üslerini hedef alacaklarını söyledi. Bu uyarının, İsviçre aracılığıyla yapıldığı belirtildi.

Bakıri, İsrail'i karşı saldırı düzenlemesi halinde daha büyük bir saldırıyla tehdit etti.

Söz konusu yetkili, "İsrail yanıt vermediği sürece bu tur bitti." ifadesini kullandı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Antalya'da teleferik kazası
Denizli-Antalya Karayolu'nda bayram çilesi!
"Kalkan-19" operasyonları
Biden'dan İran'a çağrı!
Teleferik kazasında son dakika gelişmesi!
YSK'da kritik toplantı sona erdi!
Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem