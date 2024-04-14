İran'dan ABD'ye açık tehdit: Müdahale ederseniz üslerinizi vururuz

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, İsrail'in yanında duran ABD'ye tehdit mesajı gönderdi.

Bakıri, İsrail'e düzenledikleri hava saldırıları karşısında ABD'nin Tel Aviv'e destek vermemesi gerektiğini belirtti.

ABD üsleri için tehdit

İranlı komutan, olası bir saldırı durumunda, İsrail'e destek veren ABD'nin üslerini hedef alacaklarını söyledi. Bu uyarının, İsviçre aracılığıyla yapıldığı belirtildi.

Bakıri, İsrail'i karşı saldırı düzenlemesi halinde daha büyük bir saldırıyla tehdit etti.

Söz konusu yetkili, "İsrail yanıt vermediği sürece bu tur bitti." ifadesini kullandı.