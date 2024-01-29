İran'dan ABD üssüne saldırı açıklaması: Hiçbir bağlantımız yok!

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, ülkenin BM temsilciliği tarafından yapılan açıklamaya yer verdi.

Açıklamada, "İran'ın bu saldırıyla hiçbir bağlantısı yoktur. Çatışma, ABD kuvvetleri ve bölgedeki direniş güçleri arasındaki karşılıklı misillemedir." ifadesi kullanıldı.

ABD Başkanı Joe Biden, dün Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssüne tek yönlü insansız hava aracı ile gerçekleştirilen saldırıda 3 ABD askerinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) da saldırıda ayrıca 34 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Ürdün hükümeti ise ABD kuvvetlerine yönelik saldırının ülke topraklarında değil Suriye sınırındaki Tenef Üssü'nde gerçekleştiğini duyurmuştu.