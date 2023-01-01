İran'daki gösterilerde Devrim Muhafızları Ordusu'na mensup bir asker öldürüldü

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, İsfahan Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Murtaza Amumehdi olayla ilgili bilgi verdi.

Amumehdi, "Semirum ilçesinde dün geceki isyan hareketinde Devrim Muhafızı Muhsin Rızai ateşli silahla vurularak öldürüldü." dedi.

İranlı komutan, dün ilçenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenlendiğini ve emniyet güçlerinin ilçede güvenlik tedbirlerini artırdığını kaydetti.

İran'daki gösteriler

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, 29 Kasım'da, ülkede yaklaşık 3 aydır devam eden protestolarda güvenlik güçlerinin de aralarında olduğu 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini söylemişti.

İran Güvenlik Konseyi ise 3 Aralık'ta, toplam ölü sayısının 200'ü aştığını açıklamıştı.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü (IHR) ise 27 Aralık'ta yayımladığı raporda, Emini'nin ölümü sonrasında başlayan sokak gösterilerinde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu 476 protestocunun öldüğünü aktarmıştı.

İran medyasına yansıyan haberlere göre, gösteriler sırasında 60'tan fazla güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.