İran'daki depremde 2 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm ilçesi olan deprem yerel saatle 15.36'da kaydedildi.

Depremin 18 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Aynı bölgede 6,3 büyüklüğünde ikinci deprem

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde 6,3 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi.

Merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm ilçesi Laft bölgesi olan deprem, yerel saatle 15.37'de kaydedildi.

Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı

Öğleden sonra peş peşe meydana gelen iki deprem sonrası yetkililer, tsunami tehlikesi olmadığını ifade etti.

Çevre iller ve komşu ülkelerde de hissedilen depremin ardından birçok evde hasar oluştu. Depremde 2 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı açıklandı.

Elektrik direklerinin devrilmesi nedeniyle bazı bölgelere elektrik verilemediği kaydedilirken halkın büyük bölümünün evlerine girmediği, dışarıda beklediği aktarıldı.

Bu arada Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de yardımcısı Muhammed Muhbir'e deprem bölgesine gitme talimatı verdi.