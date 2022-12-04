İran'da zorunlu başörtüsü yasası gözden geçirilecek!

İran'da protestolar yaklaşık 3 aydır devam ederken, İran Genel Başsavcısı Mohammad Cafer Montazeri zorunlu başörtüsü yasasının gözden geçirileceğini açıkladı.

Guardian'ın haberine göre, İran Genel Başsavcısı Mohammad Cafer Montazeri'nin cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Yasada herhangi bir değişikliğe ihtiyaç olup olmadığı konusunda parlamento ve yargı konu üzerinde çalışıyor" dedi. Başsavcı, sonuçların bir ve iki hafta içinde belli olacağını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de cumartesi günü yaptığı açıklamada, yasaların bazı konularda esneyebileceğini dile getirdi.

Başörtüsü kullanımı, İran İslam Devrimi'nden dört yıl sonra Nisan 1983'te kadınlar için zorunlu hale gelmişti.