İran'da yeni yılı coşkuyla kutladılar
İran'ın İsfahan kentinin Yeni Culfa mahallesinde bulunan Vank Kilisesi'nde Ermeni vatandaşlar, yeni yılın gelişini düzenledikleri törenle kutladı.
İran'daki Ermenilerin sayısı Ermeni kaynaklarına göre 100.000 civarındadır.
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İran'da Ermeni nüfusunun en yoğun olduğu şehir Tahran'dır. Ayrıca Yeni Culfa, İsfahan bölgesi de Ermeniler'in yoğun olarak bulunduğu bölgelerdendir.
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İran devrimi sonrasında ise Ermeniler Kuzey Amerika ve Batı Avrupa gibi Ermeni diasporası faaliyetlerinin güçlü olduğu bölgelere göç hareketleri başlamıştır.
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İran'daki Ermeniler nüfus bakımından bugün İran'daki en büyük Hristiyan azınlığı oluştururlar.
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