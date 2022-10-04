İran'da protestolar 17. gününde

İran'da, Mahsa Emini'nin ölümü sonrası başlayan gösterilerin 17. gününde, ülkenin birçok kentinde protestolar sürüyor.

Geniş güvenlik önlemleri alınan başkent Tahran'da konvoy yapıp araç kornaları ile tepkilerini dile getiren sürücülere, yol kenarındaki vatandaşlar da alkış ile destek verdi.

Şehrin Tecriş semtinde sokağa çıkan göstericilere ise araç sürücüleri korna ile eşlik eti.

Tahran'ın Şeriati Caddesi'nde toplanan kalabalık, yönetim karşıtı sloganlar atarken, kadınlar başlarını açarak tepki gösterdi.

Başkentin yanı sıra ülkenin birçok kentinde de protesto gösterileri devam etti.

Yönetim karşıtı sloganların atıldığı gösterilere, emniyet güçleri yer yer gazlı ve coplu müdahalelerde bulundu.

Gündüz saatlerinde ülkenin birçok kentindeki üniversitelerde düzenlenen protestolar, akşam saatlerinde sokaklarda sürdü.

Tahran'da 13 Eylül'de 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan gösteriler, görece sakin geçen iki günün ardından 1 Ekim Cumartesi günü üniversitelerin açılmasıyla yeniden alevlenmişti. Tahran başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde üniversitelerde gösteriler düzenlenmişti.

Tahran'daki Şerif Teknoloji Üniversitesinde pazar günü göstericiler ile kolluk kuvvetleri arasında arbede yaşanmış, birçok göstericinin gözaltına alındığı ve yaralıların olabileceği ifade edilmişti.

Şerif Teknoloji Üniversitesine çıkan Habibullah Caddesi ile kampüs önünden geçen Azadi Caddesi önünde metrelerce uzunlukta yol boyunca sürücüler korna çalarak öğrencilere destek vermişti.

Yaşanan olaylar nedeniyle Şerif Üniversitesinin tüm derslerinin sanal ortama taşındığı duyurulmuştu.