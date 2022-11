İran'da polis göstericilere ateşli silahlarla müdahale etti

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre, dün gece Mahabad kentinde meydana gelen olaylarda polis eylemcilere karşı silah ve patlayıcılar kullandı.

Kentte rejim aleyhine sloganlar atan göstericiler, bazı caddeleri tuğla ve taşlarla kapattı. Emniyet güçlerinin göstericilere ateşli silahlarla müdahale ettiği kentte, yer yer patlama sesleri duyuldu.

Devrim Muhafızlarına yakınlığıyla bilinen bazı medya kuruluşları ise emniyet güçlerinin Mahabad'da rejim karşıtı İran Kürdistan Komala Partisi üyelerine yönelik operasyon düzenlediğini öne sürdü.

Kente çok sayıda polisin sevk edildiği belirtilirken, rejim karşıtları sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla "Mahabad halkına yardım" çağrılarında bulunuyor.

İran yönetimine yakın bazı medya kuruluşları, Mahabad kentinde 2 gün önceki gösterilerde bazı eylemcilerin emniyet güçlerine ateş açtıkları yönünde videolar paylaşmıştı.

Çıkan olaylarda can kaybı ya da yaralı olup olmadığına ilişkin ise resmi makamlar tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntüler

The Islamic Republic has attacked the city of #Mahabad with heavy artillery and is shooting at the houses of innocent people! The Islamic Republic is slaughtering innocent people! Be the voice of the people of Mahabad!#MahsaAmini#IranRevolution pic.twitter.com/AeKvL7jIpo