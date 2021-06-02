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İran'da petrol rafinerisinde yangın: Faaliyetler durduruldu

İran'ın başkenti Tahran'ın güneyindeki petrol rafinerisinde büyük bir yangın çıktı. İlk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Tahran'ın güneyindeki Şehid Tondguyan Petrol Rafinerisinde çıkan büyük yangın nedeniyle tesisteki tüm faaliyetler durduruldu.

Yangın nedeniyle bölge büyük bir duman bulutuyla kaplandı. Olay yerine itfaiye ekipleri ile ambulans sevk edildi.

Olayda ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadı. Yangının nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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