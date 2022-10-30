İran'da Mahsa Emini protestoları sürüyor

Başkent Tahran başta olmak üzere, Meşhed, Zencan, Erak, Kürdistan, Senendec, İsfahan, Mazenderan, Şiraz, Hemedan, Kazvin şehirlerinde bulunan üniversitelerde öğrenciler gösteri düzenledi. Yönetim karşıtı sloganların atıldığı gösterilerde öğrenciler, gözaltına alınan arkadaşlarının bir an önce serbest bırakılmasını istedi.

Sosyal medyada, güvenlik güçlerinin Erak Üniversitesi'nin öğrenci yurduna müdahalede bulunduğu anlara ait olduğu öne sürülen bazı görseller paylaşıldı. Söz konusu müdahalede bazı öğrencilerin plastik mermiyle yaralandığı ileri sürüldü.

Tahran Üniversitesinde ise güvenlik görevlilerinin Psikoloji Fakültesi girişinde çok sayıda öğrencinin öğrenci kimlik kartına el koyarak fakülteye girişlerini engellediği de gelen bilgiler arasında.

Allame Tebatebayi Üniversitesi'nden bazı öğrenciler ise protestolara destek verdikleri gerekçesiyle üniversiteden ve öğrenci yurdundan geçici olarak uzaklaştırıldıklarına dair SMS ile bilgilendirme mesajı aldıklarını açıkladı. Öğrenciler söz konusu bilgilendirme mesajlarını sosyal medyadan paylaştı.

Gösterilerde zaman zaman protestocular ile güvenlik güçleri ve yönetim yanlısı öğrenciler arasında arbede yaşanıyor.

İran’daki gösteriler

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

Gösterilerdeki can kaybına ilişkin resmi makamlardan net bir bilgi paylaşılmazken, Norveç merkezli "İran İnsan Hakları Örgütü" protestolarda 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini ileri sürmüştü.