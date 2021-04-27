İran'da kripto para ile ödeme izni

İran Merkez Bankası’ndan ülkedeki finansal kurumlara, ödeme şirketlerine ve bankalara ithal mal ve hizmetler için kripto paralar ile ödeme yapabilme izni çıktı.

Yerel medyaya göre İran Merkez Bankası (CBI), cumartesi günü ülkedeki finansal kurumlara, değişen regülasyonlar ile ilgili bilgi verdi. Buna göre kurumlar, ABD yaptırımlarını aşabilmek için sadece ithal olan mal ve hizmetlerde ödeme olarak kripto paraları kullanabilecekler.

Ancak ödemelerin yapıldığı kripto paralar, sadece ülkedeki lisanslı madencilerden elde edilen dijital varlıklar olabilecek.

Daha önceden madencilerden elde edilen bu kripto paralar ithalatın finansmanı için sadece İran Merkez Bankası tarafından kullanılabiliyordu. Madenciler de kripto paralarını sınırlı bir şekilde sadece İran Merkez Bankası’na satabiliyorlardı.

Ülkede kripto paralar, hem ABD yaptırımları hem de koronavirüsün verdiği ekonomik zararlardan ötürü son senelerde çok ciddi bir öneme sahip oldu. İran’da kripto para madenciliğinden günde 2 milyon dolara yakın gelir edildiği iddia ediliyor.

KAYNAK: UZMANCOİN