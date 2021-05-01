AjansHaber.com.tr Dünya İran'da Clubhouse anlaşmazlığı

İran'da hükümet ile Yargı Erki arasında Clubhouse anlaşmazlığı

İran'da Yargı Erkine bağlı İdari Adalet Divanı, sosyal medya platformu Clubhouse'a erişimi engelleyen internet sağlayıcı şirketlerin cezalandırılmasına ilişkin hükümet kararını durdurdu.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, hükümetin 18 Nisan'da aldığı "Clubhouse'a erişimi engelleyen internet sağlayıcılarının cezalandırılması" kararı sonrası Yargı Erkinden karşı adım geldi.

Yargı Erkine bağlı İdari Adalet Divanı, hükümetin söz konusu kararını durdurdu.

Hükümet, 18 Nisan'da, herhangi bir resmi karar olmadan Clubhouse'a erişimi engelleyen internet sağlayıcılarının "ağır şekilde cezalandırılması" kararı almıştı.

Üst düzey hükümet yetkilileri Clubhouse'u kullanıyor

İran'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı İshak Cihangiri, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Atom Enerjisi Kurumu Ali Ekber Salihi, Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi başta olmak üzere üst düzey hükümet yetkilileri sosyal medya platformu Clubhouse'u kullanıyor.

Ülkede Facebook, Youtube, Twitter ve Telegram gibi sosyal medya platformları ve mesajlaşma uygulamaları yasak, Clubhouse ile ilgili resmi bir karar olmamasına rağmen filtre kırıcı olmadan erişim sağlanamıyor.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Rusya bu yaz saldıracak
Beyaz Saray'da gizemli hastalık alarmı!
Bir Rus diplomat daha istenmeyen kişi ilan edildi
Barış Pınarı bölgesinde fabrika açılacak
Emekli generaller Telegram'da buluştu
Türk firmaya teşekkür mektubu
TB2'yi Google'da en çok Ermenistan arattı