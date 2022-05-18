İran'a ait bir gemiye Kızıldeniz yakınlarında korsan saldırısı

İran Öğrenci Haber Ajansına (ISNA) göre, Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şehram İrani, Kızıldeniz güzergahında seyir halindeki İran'a ait bir gemiye saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Sabah saatlerinde saldırıya uğrayan gemiden yardım çağrısı alındığını ve bunun üzerine yakınlarda bulunan İran donanmasına ait birliklerin bölgeye giderek saldırıya müdahale ettiğini aktaran İrani, "Donanma eskort timinin bölgeye ulaşması ve saldırgan tekneler ile eskort timi arasında karşılıklı ateş açılmasıyla saldırganlar olay yerinden ayrıldı." dedi.

İranlı komutan, saldırganları "korsan" olarak niteledi.