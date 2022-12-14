AjansHaber.com.tr Yaşam Ayakkabısında uyuşturucu sakladı!

İran uyruklu zanlının ayakkabısından uyuşturucu çıktı!

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde ayakkabısının içinde 522,40 gram sentetik uyuşturucu saklayan İran uyruklu zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Doğubayazıt ilçesinde polis ekiplerince şüpheli görülen İran uyruklu R.R'nin üst araması yapıldı.

Ayakkabısında 522,40 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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