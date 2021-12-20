İran sözcüsü Hatipzade: "ABD ile bir temasımız olmadı"

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Said Hatipzade, düzenlediği basın toplantısında ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın İran'a doğrudan bir mesaj verildiği iddiasına değinen Hatipzade, 'Son aylarda doğrudan ABD ile Viyana görüşmelerine ilişkin görüşmeler olmamıştır.

Enrique Mora tarafından Viyana'daki müzakerelerin başlangıcından bu yana yazılı ve yazılı olmayan bazı mesajlar alındı ​​ve cevaplar da verildi' ifadesini kullandı.

Bugün son birkaç gündür Viyana'da gerçekleşen çok yoğun bir diyaloğun ve gerçekleşen birkaç günlük dinlenmenin sonucu olan, üzerinde anlaşmaya varılan iki yeni metnin bulunduğunu ifade eden Hatipzade, 'İran'ın yorumlarının yeni metinleri önceki ekibe dahil edildi ve gelecekteki görüşmelere devam etmek için elimizde metinler var. Diğer ülkeler de ilk günden itibaren aynı yaklaşımla son günlere girselerdi, diyalog zemini olarak bu metinlere daha erken ulaşabilirdik' diye belirtti.