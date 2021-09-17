İran Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üye oldu

Şanghay beşlisi olarak da bilinen, Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Hindistan ve Pakistan'ın üye olduğu Şanghay İşbirliği Örgütü, İran'ı tam üye olarak kabul etti.

Müjdeyi Reisi verdi

İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üye olduğu bilgisini, Tacikistan'ın Duşanbe kentinde düzenen 21. Şanghay İşbirliği Örgütü'nde konuşan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi açıkladı.

Reisi, yaptığı konuşmada, "Bölgesel düzeyde gerçek barış ve iş birliğini sağlamak için birkaç fırsattan biri olan bu önemli ve etkili toplantıya katılmaktan duyduğum memnuniyetimi ifade etmeme izin verin. İran'ın daimi üyeliği vesilesiyle tüm üyelere samimi teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

"Tek taraflılık ortadan kalkıyor"

İran'ın dış politika anlayışının uluslararası kuruluşlara aktif katılım, çok taraflılık, iş birliği ve karşılıklı saygı üzerine kurulduğunu belirten Reisi, "Dünya yeni bir döneme girdi. Hegemonya ve tek taraflılık ortadan kalkıyor. Uluslararası sistemdeki güç bağımsız devletler lehine değişiyor." diye konuştu.